Воскресенье, 9 Июня 2019 года
15:14:16 МСК

Случай заболевания корью зарегистрирован в Институте Азии и Африки МГУ

Происшествия

Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование

Москва, 9 июня 2019, 15:10 — REGNUM  Эпидемиологическое расследование проводит управление Роспотребнадзора по Москве в связи с регистрацией случая заболевания корью в Московском государственном университете имени Ломоносова. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе расследования было установлено, что заболевшая работает в здании Института Азии и Африки. В связи с данным обстоятельством был снят карантин со здания факультета журналистики МГУ (Моховая, 9) и введены ограничения в отношении здания Института Азии и Африки (Моховая, 11).

Корь была диагностирована у сотрудницы МГУ. В институте проводятся противоэпидемические мероприятия, отменён ряд культурно-массовых мероприятий, отстранены от работы и находятся под наблюдением врачей лица, бывшие в контакте с заболевшей и не имеющие прививки от заболевания.

Новых случаев заболевания на настоящее время в МГУ не зарегистрировано. Ситуация находится под контролем управления Роспотребнадзора по городу Москве.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вспышке заболевания корью на Украине. С начала 2019 года в стране заболели более 52 тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Число заболевших корью на Украине превысило 52 тыс. человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Корь
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить