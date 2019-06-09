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Ликвидирован пожар в административном здании на востоке Москвы

Происшествия

Пострадавших нет

Ликвидирован пожар в административном здании на востоке Москвы
Иллюстрация: Mchs.gov.ru
Пожарный

Москва, 9 июня 2019, 14:58 — REGNUM  Возгорание кровли административного здания на востоке Москвы ликвидировано пожарными. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Информация о пожаре поступила в ведомство в 13:06. Произошло возгорание кровли двухэтажного административного здания на улице Краснобогатырской на востоке Москвы.

В результате слаженных действий пожарных возгорание было ликвидировано в 13:45. Площадь пожара составила около 250 кв. метров.

Пострадавших при пожаре нет. Причины пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара в административном здании на улице Боровая в городе Москве. Пострадавших нет.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар в административном здании в Москве ликвидирован

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Пожары в административных зданиях
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