Ликвидирован пожар в административном здании на востоке Москвы

Москва, 9 июня 2019, 14:58 — REGNUM Возгорание кровли административного здания на востоке Москвы ликвидировано пожарными. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.
Информация о пожаре поступила в ведомство в 13:06. Произошло возгорание кровли двухэтажного административного здания на улице Краснобогатырской на востоке Москвы.
В результате слаженных действий пожарных возгорание было ликвидировано в 13:45. Площадь пожара составила около 250 кв. метров.
Пострадавших при пожаре нет. Причины пожара устанавливаются.
Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара в административном здании на улице Боровая в городе Москве. Пострадавших нет.
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