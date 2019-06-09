В Эстонии погиб украинский гастарбайтер

Таллин, , 14:05 — REGNUM Как сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Эстонии Кристьян Лукк, в волости Йыэляхтме вблизи порта Мууга на стройке произошёл несчастный случай, в результате которого погиб 43-летний гражданин Украины.

«Имеющий необходимое для работы разрешение гражданин Украины скончался на месте происшествия. По какой причине бетонная панель упала на него, еще выясняется», — передаёт слова пресс-секретаря издание Postimees.

Несчастный случай произошёл примерно в полночь в ночь с 5 на 6 июня. Когда строители пытались поднять панель весом 2400 килограмм, она упала и придавила одного из них. К моменту приезда скорой помощи украинский гастарбайтер был уже мёртв.

Порт Мууга (до 1993 — Новоталлинский) в городе Маарду — крупнейший в Эстонии морской торговый порт международного значения.