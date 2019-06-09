СКР возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в Соль-Илецке

Соль-Илецк, Оренбургская область, , 14:18 — REGNUM Уголовное дело возбудило следственное управление следственного комитета РФ по Оренбургской области в связи с убийством мужчины в городе Соль-Илецке. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл в ночь с 8 на 9 июня возле развлекательного комплекса «Зодиак» в городе Соль-Илецке. По предварительным данным, группа неизвестных злоумышленников напала на местного бизнесмена, мужчину 30-ти лет.

В ходе конфликта нападавшие применили огнестрельное оружие. Пострадавший был доставлен в больницу, но от телесных повреждений и огнестрельных ран скончался.

Злоумышленники с места происшествия скрылись. В настоящее время по данному инциденту проводятся следственные мероприятия для установления личностей всех участников произошедшего и установления обстоятельств преступления.

По факту произошедшего следователи СУ СК РФ по региону возбудили уголовное дело по статье об убийстве, совершённом группой лиц.

Правоохранители ввели в регионе план «Сирена» для задержания причатных к произошедшему.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе. Мужчина был убит в парке на Южнобутовской улице, после того, как попытался заступиться за несовершеннолетних, попросивших его о помощи.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе