В Челябинске проводится проверка после падения качелей на ребёнка

Челябинск, , 13:49 — REGNUM Проверку проводит полиция в Челябинске после падения качелей на ребёнка в одном из скверов города. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

ЧП произошло 6 июня во время прогулки в сквере имени Колющенко. Школьник 13 лет, гуляя со своей сестрой в сквере, решил покататься на качелях. Когда ребёнок сел на качели, их стойки подломились и перекладина упала на ногу мальчика.

Очевидцы произошедшего вызвали на место инцидента скорую помощь и полицию. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему был диагностирован открытый перелом ноги. Ребёнок был прооперирован, на ногу ему установили аппарат Илизарова.

В социальных сетях жители, комментируя данное происшествие, сообщили, что на территории сквера имени Колющенко находится ещё несколько конструкций, которые несут потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан.

Родители мальчика обратились с заявлением в полицию. По факту ЧП проводится проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела после падения качелей на семилетнюю девочку в Ярославле. Ребёнок получил черепно-мозговую травму.

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