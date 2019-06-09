Два ребёнка погибли в результате пожара в Московской области

Раменское, Московская область, , 13:29 — REGNUM Двое детей погибли, ещё восемь человек пострадали в результате пожара в частном доме в Раменском городском округе в Московской области. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар в частном кирпичном жилом доме в Московской области произошёл утром 9 июня. Информация о пожаре поступила в ГУ МЧС по региону в 08:16. Возгорание произошло в частном доме на улице Центральной в деревне Аксёново Раменского городского округа.

К ликвидации пожара привлекались 16 человек личного состава и четыре единицы техники. Площадь пожара составила около 300 кв. метров.

В результате пожара погибли двое детей, ещё восемь человек пострадали. Причины и обстоятельства пожара выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в Оренбургской области. Жертвами пожара стали три человека, в том числе девятилетний ребёнок.

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