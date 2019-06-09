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Проверяется сообщение о минировании сразу нескольких объектов в Москве

Происшествия

В список заминированных попали мавзолей Ленина и Храм Христа Спасителя

Проверяется сообщение о минировании сразу нескольких объектов в Москве
Иван Шилов © ИА REGNUM
Телефонный террор

Москва, 9 июня 2019, 13:09 — REGNUM  Очередное сообщение об минировании проверяют сотрудники экстренных служб в городе Москве. Об этом 9 июня сообщает источник в правоохранительных органах.

Информация о якобы заложенных взрывных устройствах поступила от неизвестных лиц днём 9 июня. Проверки проходят по 16 адресам в Москве. В числе прочих в список проверяемых попали Храм Христа Спасителя, Останкинская телебашня и мавзолей Ленина.

Все объекты проверяются сотрудниками полиции и кинологами с собаками. На настоящее время не подтвердилась информация о минировании мавзолея Ленина.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке торгового центра «Охотный ряд» в Москве после сообщения о минировании. Информация о заложенном взрывном устройстве оказалась ложной.

Также ранее подобным проверкам после поступивших анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах в Москве подвергались в течение недели здание ГУМа, центр «Останкино» и ряд торговых центров.

Читайте ранее в этом сюжете: Службы проверяют сообщение о «минировании» ТЦ «Охотный ряд» в Москве

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