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После столкновения автобусов в Сочи госпитализированы 23 человека

Происшествия

Медицинская помощь понадобилась 26 пострадавшим

Сочи, Краснодарский край, 9 июня 2019, 12:32 — REGNUM  Медицинская помощь понадобилась 26 пострадавшим после ДТП с двумя пассажирскими автобусами в городе Сочи Краснодарского края. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба минздрава по региону.

На месте ДТП работали 19 бригад скорой помощи. Помощь медиков понадобилась 26 пострадавшим, в том числе троим детям. Госпитализированы были 23 человека. Состояние четверых пострадавших оценивается как тяжёлое.

Отмечается, что дети не получили серьёзных травм. К оказания помощи привлечены психологи.

Кроме того, сообщается, что в помощь коллегам-медикам из Краснодара вылетел вертолёт санавиации с консультативной бригадой врачей на борту. В случае необходимости пострадавших готовы принять ведущие больницы Краснодара.

По предварительным данным, причиной столкновения двух пассажирских автобусов в Адлерсском районе города Сочи стало нежелание водителя одного из автобксов уступить дорогу другому.

Ранее ИА REGNUM сообщало об 11 пострадавших в результате столкновения автобусов в городе Сочи.

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Дорожно-транспортные происшествия
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