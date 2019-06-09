Воскресенье, 9 Июня 2019 года
12:50:52 МСК

Два человека погибли в результате ДТП в Чувашии

Происшествия

Обстоятельства ДТП устанавливаются

Два человека погибли в результате ДТП в Чувашии
Энди Уорхол. Авария зеленой машины (фрагмент). 1963

Чебоксары, 9 июня 2019, 12:32 — REGNUM  Два человека погибли, ещё четверо получили травмы в результате ДТП в Аликовском районе Чувашии. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону на официальной странице в Instagram.

По предварительной информации, автоавария произошла около 22:30 по местному времени на трассе недалеко от деревни Чиршкасы. Водитель легкового автомобиля ВАЗ-2106, не справившись с управлением, допустил выезд автомобиля в кювет.

Автомобиль опрокинулся, при этом на месте погибли два человека. Ещё четыре человека, находившиеся в салоне автомобиля, получили травмы различной степени тяжести.

Личности и возраст погибших и пострадавших устанавливаются. Обстоятельства и причины ДТП, приведшего к смерти людей, выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с двумя пассажирскими автобусами в городе Сочи в Краснодарском крае. В результате аварии пострадали, как минимум, 11 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Пассажирский автобус попал в ДТП в Сочи, есть пострадавшие

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить