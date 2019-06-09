Возгорание произошло на борту иностранного судна в Израиле

Иерусалим, , 11:08 — REGNUM Информацию о возгорании на борту иностранного грузового судна, находящегося у побережья страны в Хайфском заливе, получили власти Израиля. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба ВМФ Израиля.

По данным военных, грузовое гражданское судно минувшей ночью пытались поджечь «неизвестные элементы». Судно накануне подошло к берегам Израиля из Турции.

В настоящее время происходящее на борту судна находится под контролем военно-морских сил Израиля, которые занимаются инцидентом совместно с полицией, координируя свои действия с командой судна.

Подробности ЧП не сообщаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на борту рыболовного траулера в порту Приморья. Площадь пожара составила 500 кв. метров, пострадавших нет.

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