Воскресенье, 9 Июня 2019 года
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Возгорание произошло на борту иностранного судна в Израиле

Происшествия

Израильские военные полагают, что пожар устроили неизвестные лица

Иерусалим, 9 июня 2019, 11:08 — REGNUM  Информацию о возгорании на борту иностранного грузового судна, находящегося у побережья страны в Хайфском заливе, получили власти Израиля. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба ВМФ Израиля.

По данным военных, грузовое гражданское судно минувшей ночью пытались поджечь «неизвестные элементы». Судно накануне подошло к берегам Израиля из Турции.

В настоящее время происходящее на борту судна находится под контролем военно-морских сил Израиля, которые занимаются инцидентом совместно с полицией, координируя свои действия с командой судна.

Подробности ЧП не сообщаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на борту рыболовного траулера в порту Приморья. Площадь пожара составила 500 кв. метров, пострадавших нет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приморье полностью потушен пожар на рыболовном траулере

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Происшествия на воде
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