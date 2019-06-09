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Болельщики напали на судью и сожгли сиденья в матче чемпионата Украины

Происшествия

Также на судью напал главный тренер команды хозяев Андрей Тлумак

Луцк, Украина, 9 июня 2019, 10:47 — REGNUM  В переходном матче футбольной украинской премьер-лиги между клубами «Волынь» и «Карпаты» болельщики подожгли сиденья и напали на главного судью игры.

Во втором тайме, празднуя предстоящую победу своей команды, болельщики «Карпат» подожгли сиденья стадиона, а в добавленное время матча между игроками двух команд началась потасовка, которую стали разнимать судьи. В итоге болельщики хозяев выбежали на поле и попытались напасть на судью, а один из них бросил в него сиденьем.

Также на главного судью набросился главный тренер «Волыни» Андрей Тлумак, который сначала толкнул арбитра, а потом нанес ему удар в спину.

Из-за произошедшего матч прервали и объявили о его окончании позднее.

Отметим, встреча между командами «Волынь» и «Карпаты» состоялась на поле стадиона «Авангард» в Луцке и закончилась победой «Карпат» со счетом 3:1, что позволило клубу сохранить свое место в высшей украинской лиге.

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Футбол
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