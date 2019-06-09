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Пассажирский автобус попал в ДТП в Сочи, есть пострадавшие

Происшествия

Погибших нет

Пассажирский автобус попал в ДТП в Сочи, есть пострадавшие
Иван Шилов © ИА REGNUM
Авария

Сочи, Краснодарский край, 9 июня 2019, 10:19 — REGNUM  Как минимум, 11 человек пострадали при ДТП с экскурсионным автобусом в Краснодарском крае в городе Сочи. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, экскурсионный автобус с пассажирами столкнулся с пассажирским микроавтобусом в Лазаревском районе курортного города Сочи на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая.

ДТП произошло на дороге, ведущей в курорт «Роза-Хутор». При столкновении пострадали десять взрослых и один ребёнок. Погибших нет.

Медицинская помощь была оказана пострадавшим на месте происшествия. В настоящее время на месте ДТП работают более десяти экипажей скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Оренбургской области, при котором погибли три женщины. Два человека были госпитализированы.

Читайте ранее в этом сюжете: Сгорели заживо: в ДТП в Оренбуржье погибли три женщины

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Дорожно-транспортные происшествия
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