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Температура воздуха в Москве может побить рекорд 1948 года

Происшествия

В столице душно и жарко

Температура воздуха в Москве может побить рекорд 1948 года
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В Москве лето

Москва, 9 июня 2019, 09:51 — REGNUM  В Москве сегодня ожидается душная и жаркая погода, температура воздуха может прогреться до 32 градусов и выше, что близко к температурному рекорду 1948 года. Об этом сегодня, 9 июня, сообщает погодный центр «Фобос».

Погода в столице будет очень душной с переменной облачностью. Во второй половине дня возможны кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха поднимется до 30−32 градусов в городе и 28−33 градусов в области.

Такая температура на 9 градусов выше погодной нормы, то есть в московском регионе аномально жарко. Стоит отметить, что сегодня температура может приблизится к рекорду 1948 года, когда воздух в Москве прогрелся до 32,2 градусов.

Ветер в регионе будет дуть юго-западный со скоростью 2−7 метров в секунду. Атмосферное давление все ещё выше нормы — 753 мм ртутного столба.

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