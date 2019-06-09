Сгорели заживо: в ДТП в Оренбуржье погибли три женщины

Оренбург, , 09:49 — REGNUM В Оренбургской области в результате ДТП погибли три женщины. Шансов выжить у них не было, сообщили журналистам в пресс-службе областного УМВД.

Трагедия произошла рано утром на дороге Проскурино — Бузулуку. Столкнулись «КамАЗ» и автомобиль «Рено Сандеро». Женщины были внутри иномарки. Пассажир и водитель «КамАЗа» госпитализированы.

По предварительным данным, водитель «КамАЗа» выехал на встречную полосу. После столкновения иномарка загорелась и у женщин не было шансов выжить.