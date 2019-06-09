Воскресенье, 9 Июня 2019 года
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Сгорели заживо: в ДТП в Оренбуржье погибли три женщины

Происшествия

Шансов выжить не было

Оренбург, 9 июня 2019, 09:49 — REGNUM  В Оренбургской области в результате ДТП погибли три женщины. Шансов выжить у них не было, сообщили журналистам в пресс-службе областного УМВД.

Трагедия произошла рано утром на дороге Проскурино — Бузулуку. Столкнулись «КамАЗ» и автомобиль «Рено Сандеро». Женщины были внутри иномарки. Пассажир и водитель «КамАЗа» госпитализированы.

По предварительным данным, водитель «КамАЗа» выехал на встречную полосу. После столкновения иномарка загорелась и у женщин не было шансов выжить.

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Дорожно-транспортные происшествия
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