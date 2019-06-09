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Вернувшийся в Пулково самолёт «Уральских авиалиний» прибыл в Екатеринбург

Происшествия

Задержка составила почти шесть часов

Вернувшийся в Пулково самолёт «Уральских авиалиний» прибыл в Екатеринбург
Галина Брусницына © ИА Красная Весна
Аэропорт «Кольцово». Екатеринбург

Екатеринбург, 9 июня 2019, 06:56 — REGNUM  Пассажиры рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» U6−226, вернувшегося вечером 8 июня в аэропорт «Пулково» Санкт-Петербурга, добрались до места назначения. В 07:57 по местному времени самолёт A-320 приземлился в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург).

Изначально посадка была запланирована на 02:00. Таким образом, задержка составила почти шесть часов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после взлёта самолёт Санкт-Петербург — Екатеринбург вернули в аэропорт вылета. Причиной этого стало то, что сработал датчик безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: Пассажирский самолет экстренно вернулся в Пулково из-за неисправности

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Авиапроисшествия
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