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Пассажирский самолет Airbus A320 экстренно вернулся в Пулково из-за неиспра

Происшествия

Спустя четыре часа лайнер совершил повторный вылет

Санкт-Петербург, 9 июня 2019, 05:38 — REGNUM  Следовавший рейсом U6 226 пассажирский самолет Airbus A320 совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета, сообщается 9 июня на сайте аэропорта.

Сообщается, что после вылета сработал датчик неисправности, после чего экипаж принял решение о возвращении в Пулково.

Самолет выполнял рейс U6 226 и направлялся из Санкт-Петербурга в Екатеринбург. После успешной ликвидации неисправности лайнер повторно вылетел в аэропорт назначения спустя четыре часа после запланированного расписанием времени.

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Авиапроисшествия
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