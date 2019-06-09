Пассажирский самолет Airbus A320 экстренно вернулся в Пулково из-за неиспра

Санкт-Петербург, , 05:38 — REGNUM Следовавший рейсом U6 226 пассажирский самолет Airbus A320 совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета, сообщается 9 июня на сайте аэропорта.

Сообщается, что после вылета сработал датчик неисправности, после чего экипаж принял решение о возвращении в Пулково.

Самолет выполнял рейс U6 226 и направлялся из Санкт-Петербурга в Екатеринбург. После успешной ликвидации неисправности лайнер повторно вылетел в аэропорт назначения спустя четыре часа после запланированного расписанием времени.