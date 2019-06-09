Землетрясение магнитудой 5,5 прошло в Новой Зеландии

Веллингтон, , 04:09 — REGNUM В Новой Зеландии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 единиц, сообщает 9 июня агентство Xinhua.

Колебания земной поверхности были зафиксированы в 03:24 утра по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 40 км на юго-восток от Милфорд-Саудн на Южном (наиболее крупном) острове Новой Зеландии.

По сообщениям местных сейсмологов, очаг землетрясения находился в области Альпийского разлома и потому вызывает их особые опасения.

«Эта система разломов имеет потенциал для более крупных событий, и мы хотели бы убедиться, что всегда готовы к сильному землетрясению», — говорится в сообщении службы GeoNet.

Альпийский разлом, проходящий в районе образования Южных Альп, представляет собой одну из самых больших угроз для Новой Зеландии.