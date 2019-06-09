Воскресенье, 9 Июня 2019 года
03:52:58 МСК

В автомобильной аварии на юго-западе Нигерии погибли 18 человек

Происшествия

Они стали жертвами столкновения автобуса и грузовика

Абуджа, 9 июня 2019, 03:52 — REGNUM  По меньшей мере 18 человек погибли в нигерийском штате Ондо при столкновении пассажирского автобуса с грузовым автомобилем, сообщает 9 июня информационное агентство Xinhua со ссылкой на представителя полиции штата.

Сообщается, что полностью загруженный 18-местный автобус следовал в направлении столицы Абуджа, когда столкнулся с шедшим по встречной полосе грузовиком.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель грузовика объезжал выбоины на дороге и не справился с управлением. От столкновения автобус загорелся, все находившиеся в нем люди погибли на месте аварии.

Из-за плохого состояния дорог и безответственного вождения на дорогах Нигерии ежемесячно погибает порядка сотни человек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить