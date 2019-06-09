В автомобильной аварии на юго-западе Нигерии погибли 18 человек

Абуджа, , 03:52 — REGNUM По меньшей мере 18 человек погибли в нигерийском штате Ондо при столкновении пассажирского автобуса с грузовым автомобилем, сообщает 9 июня информационное агентство Xinhua со ссылкой на представителя полиции штата.

Сообщается, что полностью загруженный 18-местный автобус следовал в направлении столицы Абуджа, когда столкнулся с шедшим по встречной полосе грузовиком.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель грузовика объезжал выбоины на дороге и не справился с управлением. От столкновения автобус загорелся, все находившиеся в нем люди погибли на месте аварии.

Из-за плохого состояния дорог и безответственного вождения на дорогах Нигерии ежемесячно погибает порядка сотни человек.