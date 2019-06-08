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В Одессе попал в ДТП автобус со школьниками

Происшествия

Авария произошла в субботу, 8 июня, на Николаевской дороге в районе дома 275

В Одессе попал в ДТП автобус со школьниками
Патрульная полиция. Украина

Одесса, Украина, 8 июня 2019, 23:44 — REGNUM  Автобус, в салоне которого находились школьники, попал в ДТП в Одессе. Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

Авария произошла в субботу, 8 июня, на Николаевской дороге в районе дома 275. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«В автобусе находились дети, которые ехали на экскурсию, — уточнили в пресс-службе. — Патрульные оформили материалы ДТП по ст. 124 КУоАП».

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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