Сотрясение мозга и переломы у Голунова не обнаружены — заявление врача

Москва, , 20:22 — REGNUM Врачи не обнаружили у корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова сотрясение мозга и переломы костей в результате проведенного обследования.

«Обследование завершилось, у него нет ни переломов, ни сотрясения мозга. Мы сделали компьютерную томографию головы, которая абсолютно нормальная, сделали компьютерную томографию органов грудной клетки, не нашли ни переломов, ни другой патологии. [Сделали] ультразвук живота, анализ крови. Да, у него есть ссадина в области спины и небольшая гематома, в просторечии — синяк, под левым глазом», — цитирует слова главного врача московской городской клинической больницы №71 Александра Мясникова ТАСС.

В беседе с журналистом Александр Мясников отметил, что в больницу Иван Голунов был доставлен через скорую помощь с диагнозом «подозрение на сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки».

По словам Александра Мясникова, в ближайшее время Иван Голунов будет выписан из больницы №71.

В настоящий момент следствие уже направило в Никулинский суд Москвы ходатайство о заключении Ивана Голунова под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по информации московской полиции, журналист Иван Голунов был задержан на Цветном бульваре в Москве 6 июня. При личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 граммов наркотического средства «метилэфедрон», а при обыске на съемной квартире еще 5 граммов кокаина.

В субботу, 8 июня, Ивану Голунову было предъявлено обвинение в попытке сбыта наркотиков. Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс, вину он не признает.

Коллеги Ивана Голунова провели пикеты у здания ГУ МВД по Москве с требованием его освобождения.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве журналистам сообщили, что Иван Голунов был госпитализирован после жалоб на плохое самочувствие.

Также правозащитник Павел Чиков сообщил, что врач скорой помощи диагностировал у журналиста подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематомы.

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