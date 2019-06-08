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ВВС Турции нанесли удар по позициям РПК в Ираке

Происшествия

Воздушная операция проводилась в районах Хакурк, Авашин-Басьян и Зап

ВВС Турции нанесли удар по позициям РПК в Ираке
Иван Шилов © ИА REGNUM
Курды

Анкара, 8 июня 2019, 20:06 — REGNUM  Военные самолеты, принадлежащие Военно-воздушным силам (ВВС) Турции, нанесли на севере Ирака новые удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом в субботу, 8 июня, сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

По данным военного ведомства, воздушная операция, в результате которой были уничтожены огневые точки и склады с оружием, проводилась в районах Хакурк, Авашин-Басьян и Зап.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти Турции объявили РПК террористической организацией, члены которой сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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