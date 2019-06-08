Неизвестные избили журналиста в Харькове

Харьков, Украина, , 19:13 — REGNUM В Харькове совершено нападение на 36-летнего оператора одного из местных телеканалов. Об этом передает в субботу, 8 июня, пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел 7 июня на территории торгового центра «Барабашово».

"Неизвестные причинили телесные повреждения 36-летнему оператору одного харьковских телеканалов и завладели его видеокамерой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудник СМИ, получивший различные травмы, был доставлен в местную больницу. По данному факту были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 187 (разбой) УК Украины, ч. 2 ст. 345−1 (угроза или насилие в отношении журналиста) и ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

В настоящее время ведется поиск злоумышленников.

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