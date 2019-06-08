Жёсткую посадку совершил легкомоторный самолёт в Подмосковье

Красногорск, , 17:37 — REGNUM Пилот легкомоторного самолёта пострадал при жёсткой посадке в городском округе Лосино-Петровский Московской области. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Частный легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку с одним человеком на борту. Пилот самолёта получил перелом руки, его предполагается госпитализировать в Щелковскую районную больницу №2.

В результате инцидента разлива топлива и возгорания воздушного судна не произошло. На земле пострадавших и разрушений нет. Для ликвидации последствий авиапроисшествия были привлечены 18 человек и шесть единиц техники.

Обстоятельства и причины жёсткой посадки выясняются. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о жёсткой посадке частного легкомоторного самолёта в Краснодарском крае. При посадке травмы получили пилот и пассажир самолёта.

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