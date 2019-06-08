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В ростовском хуторе четверо подростков надругались над шестилетним ребёнком

Происшествия

Инцидент произошёл в Белокалитвинском районе

Белокалитвинский район, Ростовская область, 8 июня 2019, 16:28 — REGNUM  В одном из хуторов Белокалитвинского района (Ростовская область) произошло дикое по своей сути преступление. Четверо подростков насильно затащили в лесополосу шестилетнего мальчика и надругались над ним. Ответить за содеянное по всей строгости закона может лишь один из несовершеннолетних преступников.

Инцидент произошёл в одном из хуторов Ильинского сельского поселения. В качестве жертвы сексуальных домогательств местные подростки выбрали шестилетнего мальчика. Как сообщает «Комсомольская правда», только одному из малолетник изуверов грозит уголовное преследование. 15-летний участник преступления стал фигурантом уголовного дела по статье «Насильственные действия сексуального характера». Возраст остальных — от 10 до 13 лет.

Очевидцами преступления стали две девочки, которые в момент совершения преступления гуляли неподалёку. По некоторым данным, они видели, как четверо ребят насильно затащили ребёнка в лесополосу.

Мальчик, ставший жертвой сексуального насилия, рассказал о произошедшем родителям. Они подали заявление в полицию.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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