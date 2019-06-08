В пруду под Калугой утонул 52-летний мужчина

Калуга, , 16:03 — REGNUM 52-летний мужчина утонул в пруду в калужском пригороде Грабцево. Об этом 8 июня сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Калуге СУ СК России по Калужской области Павел Мельников.

По его словам, проверка показала, что утонувшего мужчину обнаружили местные жители, которые отдыхали около пруда и ловили рыбу. Сначала мужчину видели живым на берегу пруда, однако через некоторое время он был обнаружен в воде.

«Личность погибшего установлена. В настоящее время устанавливается круг его близких родственников, а также причина смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказал Павел Мельников.

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