Суббота, 8 Июня 2019 года
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Аэропорт в Гоа возобновил работу после инцидента с истребителем

Происшествия

В аэропорту возник пожар из-за падения на ВПП подвесного топливного бака с истребителя МиГ-29К

Гоа, Индия, 8 июня 2019, 15:15 — REGNUM  Работа международного аэропорта Даболим в индийском штате Гоа возобновлена после пожара на взлётно-посадочной полосе (ВПП). Об этом сообщается 8 июня на странице военно-морских сил Индии вTwitter.

Работа аэропорта была приостановлена из-за упавшего на ВПП подвесного топливного бака при взлёте истребителя МиГ-29К. При падении бак загорелся.

Пожар был оперативно погашен, никто не пострадал. Истребитель, уронивший бак, повреждений не получил.

Топливный бак над аэропортом был сброшен незапланированно. Причины сброса бака на ВПП истребителем выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении истребителя «Ягуар» ВВС Индии во время учебных полётов. Пилот истребителя успел катапультироваться. Для расследования причин крушения самолёта была создана специальная комиссия.

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Авиапроисшествия
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