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Агроном на Кубани погиб, попав под лопасть вертолёта при дозаправке

Происшествия

Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины

Абинский район, Краснодарский край, 8 июня 2019, 14:54 — REGNUM  Агроном погиб от удара лопастью винта вертолёта при дозаправке в Краснодарском крае. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба Южного следственного управления на транспорте следственного комитета РФ.

По данным ведомства, трагедия произошла в Абинском районе между хутором Красный Октябрь и станицей Мингрельской около 20:30 мск 7 июня.

По предварительной информации, вертолёт Ми-2, производящий опрыскивание полей, осуществлял дозаправку. Мужчина-агроном 1986 года рождения попал под лопасть винта вертолёта и скончался на месте происшествия от полученной травмы.

По факту гибели мужчины проводится проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о жёсткой посадке легкомоторного самолёта в Новокубанском районе Краснодарского края. В результате инцидента пострадали пилот и пассажир самолёта. Погибших нет, пострадавшие были госпитализированы.

Читайте ранее в этом сюжете: Два человека пострадали при жёсткой посадке самолёта в Краснодарском крае

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Авиапроисшествия
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