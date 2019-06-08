Агроном на Кубани погиб, попав под лопасть вертолёта при дозаправке

Абинский район, Краснодарский край, , 14:54 — REGNUM Агроном погиб от удара лопастью винта вертолёта при дозаправке в Краснодарском крае. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба Южного следственного управления на транспорте следственного комитета РФ.

По данным ведомства, трагедия произошла в Абинском районе между хутором Красный Октябрь и станицей Мингрельской около 20:30 мск 7 июня.

По предварительной информации, вертолёт Ми-2, производящий опрыскивание полей, осуществлял дозаправку. Мужчина-агроном 1986 года рождения попал под лопасть винта вертолёта и скончался на месте происшествия от полученной травмы.

По факту гибели мужчины проводится проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о жёсткой посадке легкомоторного самолёта в Новокубанском районе Краснодарского края. В результате инцидента пострадали пилот и пассажир самолёта. Погибших нет, пострадавшие были госпитализированы.

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