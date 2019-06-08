В Оренбуржье жертвами пожара и сильного задымления стали три человека

село Беловка, Оренбургская область, , 14:16 — REGNUM В селе Беловка Сакмарского района Оренбургской области в результате пожара погибли три человека. Жертвами стали женщина (1956 г.р.), мужчина (1972 г.р.) и мальчик (2010 г.р.), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел ранним утром 8 июня в частном доме. Приехавшие на место пожарные констатировали сильное задымление внутри здания. На тушение огня ушло чуть более часа. Во время ликвидации возгорания обнаружены тела трех человек.

Очаг пожара находился на кухне. Площадь возгорания составила всего 10 квадратных метров. Проводится проверка, устанавливается причина ЧП.