Два человека пострадали при жёсткой посадке самолёта в Краснодарском крае

Армавир, Краснодарский край, , 14:09 — REGNUM Частный легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Краснодарском крае. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба Южного следственного управления на транспорте следственного комитета РФ.

Информация о ЧП поступила в следственный комитет РФ в 11:30 мск 8 июня от оперативного дежурного Единой дежурной диспетчерской службы Новокубанского района. Двухместный легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в районе хутора Фортштадт около города Армавир.

В результате происшествия пострадали два человека, которые находились в самолёте. Погибших нет. Пилот и пассажир воздушного судна были госпитализированы.

В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Проверка проводится специалистами следственного комитета и представителями транспортной прокуратуры Южного федерального округа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении небольшого самолёта в Канаде. В результате авиапроисшествия погибли два человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Канаде разбился небольшой самолёт: трое погибших