Юноша получил тяжелые травмы, прыгнув с Яхтенного моста в Петербурге

Санкт-Петербург, , 13:42 — REGNUM Несовершеннолетний петербуржец, 2003 года рождения, госпитализирован в тяжелом состоянии после неудачного прыжка с Яхтенного моста в воду Финского залива в Петербурге.

Как сообщили 8 июня в пресс-службе регионального Главка МВД, подросток был доставлен в больницу бригадой скорой помощи поздно вечером 7 июня от дома №72 по Приморскому проспекту с телесными повреждениями.

По словам пострадавшего, около восьми часов вечера в пятницу он прыгнул с Яхтенного моста в Финский залив. По факту случившегося проводится полицейская проверка.

Отметим, что безрассудные прыжки с Яхтенного моста, открытого в конце мая 2018 года, и ранее совершали любители экстремальных развлечений. Особенно много «прыгунов» было жарким летом прошлого года. Для некоторых такой прыжок оказался последним.

Как сообщало ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, 2 августа 2018 года 33-летний мужчина прыгнул в Финский залив с Яхтенного моста, упал на воду плашмя, отбил внутренние органы и был увезен на «скорой» в тяжелом состоянии. Так он «отпраздновал» День ВДВ. Ранее под Яхтенным мостом нашли утопленника — предположительно, также любителя пощекотать себе нервы.

Как сообщало ИА REGNUM, рядом с эти местом, у парка 300-летия Санкт-Петербурга в Приморском районе, днем 6 июня утонула 13-летняя девочка, оказавшаяся в компании несовершеннолетних без присмотра взрослых.

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