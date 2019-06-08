Массовое отравление произошло во время торжества в Дзержинске

Дзержинск, Нижегородская область, , 13:21 — REGNUM Массовое отравление произошло в загородном клубе «Ранчо 636» в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

ЧП произошло во время застолья после торжественной регистрации брака. Пищевое отравление получили как минимум 26 человек, в том числе один ребёнок. 17 пострадавших были госпитализированы, два человека находятся в реанимации.

В настоящее время в больнице находятся 11 человек. По данным регионального отделения минздрава, у всех пострадавших наблюдается улучшение состояния.

Сотрудники Роспотребнадзора начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалистами Роспотребнадзора были отобраны пробы пищи, воды, продуктов, а также смывы с объектов внешней среды. Все пробы были направлены для экспертизы в лабораторию Роспотребнадзора в регионе. По предварительным данным, причиной массового отравления могло стать блюдо, приготовленное с нарушениями технологии.

Также сообщается, что сотрудники пищеблока, которые были причастны к приготовлению пищи, направлены на медицинское обследование. Работа пищеблока в загородном клубе «Ранчо 636» приостановлена.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом вспышке кишечной инфекции в городе Новоульяновске Ульяновской области, где в больницы обратились 45 пострадавших. Возможной причиной отравления людей могла стать ветхость водопроводной сети города при отсутствии должного контроля со стороны водоснабжающей организации.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа возможная причина вспышки кишечной инфекции в Новоульяновске