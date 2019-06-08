В Новой Зеландии мужчина открыл стрельбу по гостям гольф-клуба

Веллингтон, , 12:42 — REGNUM В Новой Зеландии задержали мужчину, который из огнестрельного оружия открыл стрельбу по гостям гольф-клуба. Об этом сообщает новозеландское новостное агентство NZ Herald.

Четверо очевидцев рассказали, что играли в гольф, как вдруг услышали громкие звуки выстрелов, которые были произведены в их сторону. Никто не пострадал, но гости крайне шокированы произошедшим событием.

Полиция уже арестовала стрелка, им оказался 41-летний мужчина. Сейчас ему выдвинули обвинение за неосторожное использование огнестрельного оружия. В ходе обыска квартиры задержанного были также изъяты два огнестрельных оружия и пневматическая винтовка с оптическим прицелом.

Жители района крайне обеспокоены произошедшим, но полиция Новой Зеландии пытается успокоить граждан и заверяет, что это всего лишь единичный инцидент, и все находится под контролем. Местные власти призывают людей не сеять панику и сообщать в правоохранительные органы о любых подозрительных действиях в районе гольф-клуба.