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В индийском штате Уттар-Прадеш из-за пыльной бури погибли 19 человек

Происшествия

Как минимум 19 человек погибло и 48 было ранено из-за погодных катаклизмов в индийском штате Уттар-Прадеш

В индийском штате Уттар-Прадеш из-за пыльной бури погибли 19 человек
Пыльная буря в Техасе, 1935 год

Нью-Дели, 8 июня 2019, 12:48 — REGNUM  7 июня службы чрезвычайной помощи Индии сообщили, что из-за пыльных бурь и грозы в штате Уттар-Прадеш погибли, по меньшей мере, 19 человек и 48 были ранены.

Сообщается, что в ночь с 6 на 7 июня в различных частях штата наблюдался сильный ветер и пыльные бури. Ветер был настолько сильным, что вырывал деревья и рушил опорные конструкции некоторых домов и стены.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в соседнем штате, Манипуре, от этих климатических явлений пострадало 41 человек.

Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх дал указание принять необходимые меры по предоставлению помощи пострадавшим. Он также приказал соответствующим структурам оценить уровень нанесенного ущерба.

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Зарубежная хроника
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