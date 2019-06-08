Свердловская прокуратура начала проверку после пожара в колонии

Гари, Свердловская область, , 11:47 — REGNUM В Свердловской области прокуратура начала проверку после пожара на территории исправительной колонии № 8 возле села Гари. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

На место выехал прокурор по надзору за соблюдением законодательства в исправительных учреждениях Роман Глухов. Также отметим, что на место ЧП вылетел и глава областного управления МЧС России Виктор Теряев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар возник утром 8 июня. Известно, что горит три барака и производственно-складской комплекс.

По данным прокуратуры, загорелись два ангара в цехе деревообработки. Пока сведений о пострадавших нет.

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