28 человек получили различные травмы при поломке аттракциона в Севилье

Севилья, Испания, , 11:42 — REGNUM 28 отдыхающих получили травмы различной степени тяжести при поломке аттракциона в парке развлечений в испанском муниципалитете Ла-Ринконада (провинция Севилья), пишет газета ABC.

Инцидент произошел в ночь на 8 июня. Около двух часов в экстренную службу поступило сообщение о том, что карусель «Super Cazuela» вышла из строя. Прибывшие на место спасатели оказали помощь 28 пострадавшим. Девять из них были госпитализированы в больницы Севильи, один человек находится в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая при обрушении сцены театра в китайском городе Чжанчжоу погиб один ребенок, еще 14 человек получили ранения.

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