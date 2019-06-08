Суббота, 8 Июня 2019 года
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28 человек получили различные травмы при поломке аттракциона в Севилье

Происшествия

Один пострадавший находится в тяжелом состоянии

Севилья, Испания, 8 июня 2019, 11:42 — REGNUM  28 отдыхающих получили травмы различной степени тяжести при поломке аттракциона в парке развлечений в испанском муниципалитете Ла-Ринконада (провинция Севилья), пишет газета ABC.

Инцидент произошел в ночь на 8 июня. Около двух часов в экстренную службу поступило сообщение о том, что карусель «Super Cazuela» вышла из строя. Прибывшие на место спасатели оказали помощь 28 пострадавшим. Девять из них были госпитализированы в больницы Севильи, один человек находится в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая при обрушении сцены театра в китайском городе Чжанчжоу погиб один ребенок, еще 14 человек получили ранения.

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Происшествия в развлекательных заведениях
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