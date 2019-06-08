Суббота, 8 Июня 2019 года
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Жертвами сильных ливней на севере Индии за двое суток стали 26 человек

Происшествия

Пострадали более 50 человек

Нью-Дели, 8 июня 2019, 11:41 — REGNUM  26 человек погибли, 57 получили травмы в результате проливных дождей с грозами на севере Индии за последние двое суток (6 и 7 июня). Об этом 8 июня сообщает телеканал NDTV.

Основной удар стихии пришёлся на индийский штат Уттар-Прадеш. В 22 районах штата в результате стихийного бедствия погибли 31 животное, были разрушены 16 жилых домов в 22 районах штата.

Кроме того, были повреждены линии электропередач, из-за чего без энергоснабжения остались несколько районов штата. Также были повалены рекламные щиты и деревья. Множество людей получили травмы из-за обрушения стен в жилых домах в ночное время.

Власти штата Уттар-Прадеш предпринимают все необходимые меры для помощи пострадавшим и восстановления энергоснабжения. Родным и близким погибших назначена материальная компенсация.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сильном ливне в Севастополе, где отсутствие ливневой канализации спровоцировало сильный потоп.

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Сильные ливни и их последствия
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