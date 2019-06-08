Крупный пожар произошёл в исправительной колонии под Екатеринбургом

Гари, Свердловская область, , 11:17 — REGNUM Возгорание произошло в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.

Информация о пожаре на территории исправительной колонии в посёлке Гари поступило утром 8 июня. Возгорание произошло в помещениях промышленной площадки колонии, затем огонь перекинулся на жилые корпуса.

В частности, по предварительной информации, горят два производственных ангара и четыре жилых корпуса. Пострадавших нет.

Площадь пожара составила две тысячи кв. метров. Эвакуация на территории колонии не проводится. Принимаются все меры для тушения пожара. Для борьбы с огнём из Екатеринбурга вылетел вертолёт Ми-8 МЧС с водосливным устройством.

Причина пожара устанавливается. По факту произошедшего региональная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности. На место ЧП выехал Уральский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Роман Глухов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара в складском помещении на юге Москвы. Площадь пожара составила 100 кв. метров, информации о пострадавших не поступало.

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