Суббота, 8 Июня 2019 года
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ДНР: Украина нарушила режим перемирия 17 раз за прошедшие сутки

Происшествия

По территории ДНР было выпущено более 200 единиц боеприпасов

Донецк, 8 июня 2019, 10:45 — REGNUM  17 раз нарушили режим прекращения огня украинские боевики. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Нарушив все достигнутые ранее договорённости о перемирии, а также Минские соглашения, украинские войска обстреляли следующие населённые пункты на территории ДНР: Гольмовский, Горловка (Верхнеторецкое Нижнее, Широкая Балка, посёлок шахты имени Гагарина), Донецк (посёлок шахты «Трудовская», Старомихайловка, Спартак, Жабичево, Вольво-Центр), Докучаевск, Васильевка, Заиченко, Саханка.

При обстрелах территории ДНР военнослужащие Украины применяли следующее вооружение: миномёты калибром 82 мм и 120 мм, гранатомёты, артиллерию, вооружение БМП/БТР, ПТУР, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое вооружение.

В результате обстрелов украинскими войсками получили повреждения жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в населённых пунктах Гольмовский и Зайцево. Кроме того, была повреждена линия электропередачи в посёлке Васильевка.

Жертв и пострадавших среди гражданского населения ДНР нет. Всего по территории ДНР боевиками Украины было выпущено 216 единиц боеприпасов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов назвал попытки Украины захватить очередной участок линии фронта «жертвоприношением собственных солдат».

Читайте ранее в этом сюжете: В ДНР ответили на попытки Украины захватить новые территории

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