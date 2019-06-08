В Новосибирской области в результате ДТП погибли три человека

Новосибирск, , 09:34 — REGNUM В дорожно-транспортном происшествии в Новосибирской области погибли три человека. Об этом сегодня, 8 июня, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Новосибирской области.

ДТП произошло в Тогучинском районе на 86-м километре трассы К-19р Новосибирск-Юрга. Столкнулись легковые автомобили Nissan Qashqai и Toyota Premio. В результате столкновения погибли водитель Nissan Qashqai, и два пассажира Toyota Premio: женщина и 7-летний мальчик. Водитель Toyota Premio получил травмы.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Начата доследственная проверка.