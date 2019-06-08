Полиция не рассматривает взрыв в шведском Линчёпинге как теракт

Линчёпинг, Швеция, , 05:12 — REGNUM Взрыв в центре города Линчёпинга (Швеция) не рассматривается полицией как теракт, сообщил журналистам ведущий расследование Магнус Скуглунд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва в Линчёпинге утром 7 июня пострадали 25 человек. Источник взрыва находился на улице — рядом с многоквартирными домами, в которых выбило стёкла.

Версия взрыва бытового газа не рассматривается, поскольку эти дома не газифицированы. Пострадали порядка 250 квартир.

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