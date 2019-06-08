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Три человека погибли при опрокидывании спасательного судна во Франции

Происшествия

Четверым удалось выбраться на берег

Три человека погибли при опрокидывании спасательного судна во Франции
Иван Айвазовский. Конец бури на море. 1893

Париж, 8 июня 2019, 05:00 — REGNUM  У побережья Франции в результате шторма перевернулось спасательное судно, погибли три члена экипажа, сообщает Agence France-Presse.

Сообщается, что спасательное судно следовало на помощь попавшей в шторм рыбацкой лодке. Однако катер спасателей перевернулся в 800 метрах от берега, в результате чего семеро спасателей оказались в воде. Погибли три человека, остальным четверым удалось выбраться на берег. В настоящее время три вертолета и около 70 спасателей ищут тела погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая в Германии на Рейне перевернулась резиновая лодка с двумя мужчинами и двумя девочками дошкольного возраста. В результате происшествия погиб один из мужчин и двое детей, также погиб и один человек, бросившийся на помощь утопающим.

Читайте ранее в этом сюжете: Найдено тело четвертой жертвы опрокинувшейся лодки с отдыхающими на Рейне

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Происшествия на воде
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