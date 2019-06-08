Прогулочный катер врезался в опору моста в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 04:39 — REGNUM Прогулочный катер врезался в опору моста на Крюковом канале в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости».

Сообщается, что в результате столкновения катера с опорой Смежного моста два человека выпали за борт катера в воду. Помощь спасателей пострадавшим не понадобилась, так как из воды их вытащили друзья. Отмечается, что опора моста не получила значительных повреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня в итальянской Венеции столкнулись круизный лайнер MSC Opera и прогулочный катер River Countess. В результате столкновения пострадали четыре человека на борту катера и один человек — на борту лайнера. Из-за столкновения несколько пассажиров упали в воду.

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