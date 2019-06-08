Суббота, 8 Июня 2019 года
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Три человека пострадали при хлопке газа в Ингушетии

Происшествия

Среди них — двое детей

Три человека пострадали при хлопке газа в Ингушетии
Иллюстрация: 61.mchs.gov.ru
Сотрудники МЧС

Магас, 8 июня 2019, 03:02 — REGNUM  В частном доме в Малгобекском районе Ингушетии произошел хлопок газа, в результате которого пострадали три человека, передает телеканал РЕН-ТВ.

Сообщается, что хлопок газа произошел в частном доме в селе Сагопши. Пострадали три человека, среди которых двое детей. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня произошел взрыв газового оборудования в пассажирском автомобиле УАЗ в Дагестане. В результате взрыва пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Пострадавших доставили в местную больницу.

Читайте ранее в этом сюжете: Пассажирский УАЗ взорвался в Дагестане: есть пострадавшие

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