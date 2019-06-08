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Более десяти львов сбежали из нацпарка в ЮАР

Происшествия

Власти решили, что львов нужно поймать и вернуть в парк

Более десяти львов сбежали из нацпарка в ЮАР
Malcolm Macgregor
Царь зверей

Кейптаун, 8 июня 2019, 02:05 — REGNUM  Из национального парка в южноафриканской провинции Лимпопо сбежали 14 львов, местных жителей попросили соблюдать осторожность, передает радиостанция Capricorn FM.

Сообщается, что власти предупредили жителей города Пхалаборва и ближайших к нему населенных пунктов соблюдать осторожность из-за побега 14 львов из национального парка.

«Львы, предположительно, сбежали из национального парка Крюгер. Группа рейнджеров следит за ситуацией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители властей на переговорах с руководством национального парка приняли решение, что львов следует поймать и вернуть.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая в провинции Лимпопо в ЮАР стадо бегемотов сорвало матч по регби. Животные вышли стадион и начали есть траву.

Читайте ранее в этом сюжете: Бегемоты вышли на поле для регби и сорвали матч в ЮАР

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Национальные парки
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