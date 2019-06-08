Пожар произошел в квартире на севере Москвы

Москва, , 02:06 — REGNUM Пожар произошел в квартире жилого дома на севере Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание произошло в одной из квартир на восьмом этаже жилого дома № 8 по улице Софьи Ковалевской. Общая площадь, охваченная огнем, составила около 45 квадратных метров. Пожар был оперативно ликвидирован спасателями. В ходе тушения пожара были спасены восемь человек, среди которых один ребенок. Всех спасенных передали на осмотр медикам.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня произошел пожар в одной из квартир дома на улице Профсоюзной в Москве. В результате пожара погибли двое взрослых и двое детей. В настоящее время следователи выясняют подробности произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар на юго-западе Москвы унес жизни четырех человек