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Девять человек стали жертвами ДТП в Египте

Происшествия

Еще 15 человек пострадали

Каир, 8 июня 2019, 01:10 — REGNUM  В Египте столкнулись автомобиль и микроавтобус, в результате ДТП погибли девять человек, еще 15 получили травмы. Об этом сообщает портал Youm7.

Сообщается, что автомобили столкнулись на дороге Асуан — Каир. В результате столкновения погибли девять человек, еще 15 получили травмы различной степени тяжести. Большинство погибших являлось студентами университета Асуана. Пострадавших госпитализировали. В настоящее время полиция выясняет причины аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня в районе немецкого города Арнштадт столкнулись туристический автобус и легковой автомобиль. В результате аварии пострадал 21 ребенок и еще двое взрослых.

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Дорожно-транспортные происшествия
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