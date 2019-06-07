Спасатели Таджикистана готовятся к новому удару стихии

Душанбе, , 22:33 — REGNUM По информации синоптиков, 8 июня в Таджикистане пройдут ливневые дожди с грозами и сильными порывами ветра. Особенно опасной будет обстановка в горных и предгорных районах Хатлонской области.

В предупреждении агентства по гидрометеорологии комитета охраны окружающей среды при правительстве Таджикистана говорится о том, что особенно осторожными таджикистанцам нужно быть в период с 8 по 10 июня. Так как именно в это время в горных и предгорных районах страны (за исключением Горно-Бадахшанской автономной области) ожидаются ливневые дожди и сходы селевых потоков.

Сегодня, 7 июня, глава комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана (КЧС) генерал-лейтенант Рустам Назарзода также созвал экстренное совещание с участием руководителей нескольких международных организаций, аккредитованных в стране.

На совещании Назарзода предоставил информацию о работе комиссий по чрезвычайным ситуациям, которые в данный момент работают в пострадавших от стихии районах страны. Они должны определить степень нанесенного ущерба.

По сообщению пресс-секретаря КЧС, Умеды Юсуфи, основной целью совещания стало обсуждение вопросов об оказании поддержки и помощи населению пострадавших районов страны.

В результате было принято решение о предоставлении гигиенических наборов, ёмкостей для воды, горюче-смазочных материалов для проведения работ по очистке местности и продуктов питания первой необходимости.

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Напомним, что прошедшие в начале июня ливневые дожди привели к сходу селевых потоков, в результате которых разрушены жилые дома, дороги, мосты, погибли люди, пострадали пахотные земли.