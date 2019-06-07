Экс-мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин вернул 460 млн рублей государству

Нижний Новгород, , 18:50 — REGNUM Бывший глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин, осужденный за получение взятки в виде услуги и похищение человека, выплатил назначенный судом штраф. Об этом сообщили В Нижегородском районном суде.

«30 апреля 2019 года дополнительное наказание в виде штрафа в размере 460,8 млн руб. исполнено. Штраф уплачен в полном объеме», — цитирует представителя суда «Коммерсантъ-Приволжье».

Уточняется, что в соответствии с Бюджетным кодексом РФ штрафы зачисляются в доход федерального бюджета.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Сорокин был задержан в декабре 2017 года. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По предварительным данным, еще на посту главы Нижнего Новгорода Сорокин лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе. В частности, на аукционе, проведенном в 2012 году мингосимущества области 14 участков достались на правах аренды одной из компаний. При этом участие этой компании в аукционе проводилось в том числе за счет займов, предоставленных ООО «Управляющая компания «Столица Нижний», участником которого с размером доли в уставном капитале 60% являлась супруга обвиняемого. Итоги аукциона пыталась обжаловать другая компания. Однако злоумышленник предложил своему знакомому оказать услугу по оплате собственными деньгами в сумме $1 млн (эквивалент 30 720 000 рублей) незаконного вознаграждения генеральному директору ЗАО за отзыв жалоб и исковых требований и за отказ от дальнейших претензий на указанные участки.

Позднее Сорокину предъявили обвинение в похищении человека, но защита утверждала, что это было лишь следственным экспериментом.

7 марта 2019 года суд приговорил Сорокина к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 460,8 млн рублей — в 15-кратном взятке размере.

Сорокин отбывает наказание в исправительной колонии №27 в Кировской области.

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