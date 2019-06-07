Найдены останки пилота японского F-35A, упавшего в океан 9 апреля

Токио, , 18:20 — REGNUM В ходе поисковой операции были найдены останки пилота японского истребителя F-35A. Этот самолет упал в океан 9 апреля 2019 года на 28 минуте полета. Об этом сообщает новостной ресурс Defense-aerospace.com со ссылкой на газету The Japan Times.

Министр обороны Японии проинформировал японские СМИ о том, что останки пилота найдены 5 июня, подняты на поверхность и идентифицированы. Они принадлежат японскому пилоту майору Акинори Хосоми.

В настоящее время поисково-спасательные работы прекращены. На поверхность ранее был поднят и бортовой самописец истребителя. Однако в самописце не оказалось карты памяти.

Сейчас министерство анализирует причины крушения, используя данные радиолокационных станций и записи связи трех других истребителей F-35A, которые проводили совместные учения примерно в 135 км от авиабазы Мисава.

С момента аварии ВВС Японии приостановили эксплуатацию оставшихся 12 самолетов F-35A на базе Мисава, но планируют возобновить полеты в ближайшее время. Япония планирует закупить в общей сложности 147 самолетов F-35, 105 из которых, как ожидается, будут в версии F-35A. Каждый из них обойдется бюджету более чем в 10 миллиардов иен.