В центральной области Украины исчез самолёт

Киев, , 17:02 — REGNUM На Украине в Киевской области пропал самолёт местного аэроклуба, на борту которого находились три человека, сообщает 7 июня пресс-служба регионального управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По словам главы пресс-службы Виктории Рубан, 7 июня самолёт аэроклуба «Чайка» перестал выходить на связь и исчез с экранов радаров.

В то же время украинские СМИ утверждают, что самолёт упал на 19-м километре Житомирского шоссе.

Подробности и причины происшествия выясняются.

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